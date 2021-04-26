Futbol Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Futbol

Kayserispor Yalçın Koşukavak ile anlaştı

Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu. Yalçın Koşukavak Kayserispor'un yeni hocası oldu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 12:13 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Koşukavak bugün Kayseri'de olacak.

Koşukavak çarşamba günü oynanacak olan Denizlispor maçında takımın başında olacak. Koşukavak son olarak Denizlispor'u 9 maç boyunca çalıştırmıştı.

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