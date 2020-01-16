Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın 'oğlum' dediği Mensah kadro dışı kaldı Kayserispor'dan sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Beşiktaş'la adı anılan Bernard Mensah, disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldı. Başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için birkaç hafta önce 'Bana anne diyor, oğlumu kolay kolay satmam' demişti.