Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın 'oğlum' dediği Mensah kadro dışı kaldı
Kayserispor'dan sürpriz bir kadro dışı kararı geldi. Beşiktaş'la adı anılan Bernard Mensah, disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldı. Başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah için birkaç hafta önce 'Bana anne diyor, oğlumu kolay kolay satmam' demişti.
Kayseri'de Bernard Mensah kadro dışı kaldı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Mensah son olarak Fenerbahçe'ye karşı kupa maçında forma giymişti.
Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, büyük takımların istediği Mensah için "Mensah bana 'anne' diyor. Ben de oğlumu ucuza kapatmaya çalışanlara izin vermem. Fesih bekleyenler boşuna beklemesin" demişti.
Mensah sezon başında Atletico Madrid'den 3 milyon 600 bin euro'ya transfer edilmişti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınBaşkan Berna Gözbaşı, Mensah'ı kolay kolay satmıyor: Oğlumu vermem