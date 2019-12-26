Kayserispor'da bu sezon 3. teknik direktör de görevden alındı. Sezona Hikmet Karaman'la başlayan, daha sonra Samet Aybaba ile yola devam eden ve son olarak Bülent Uygun'u takımın başına getiren Kayserispor'da bu aşı da tutmadı.

7 haftada 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Uygun'un istifası istendi. Tecrübeli teknik adam da istifasını verdi ve takımdan ayrıldı.

Oldukça çalkantılı bir sezon yaşayan Kayserispor'da 3 teknik direktör, bir de başkan değişti.

Erol Bedir'in yerine başkanlık koltuğuna geçen Berna Gözbaşı, Türkiye futbol tarihinin seçilmiş ilk kadın başkanı oldu.

Kayserispor, yeni teknik direktörünü bularak ligde kalmaya çalışacak.

Son olarak evinde Başakşehir'e 4-1 yenilen sarı kırmızılı ekip 10 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

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