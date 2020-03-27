Kayserispor'un konutla ilgili açıklaması şöyle:

“Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Galatasaray'da Fatih Terim, Yusuf Günay ve Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe'de ise ismi henüz resmi olarak açıklanmayan bir futbolcuda da corona virüs çıkmıştı.