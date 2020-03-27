Futbol Kayserispor'da corona virüs vakası olduğu açıklandı

Kayserispor'da corona virüs vakası olduğu açıklandı

Futbol

Kayserispor'da corona virüs vakası olduğu açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bir idari personeline corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

27 Mart 2020, Cuma 12:19 Son Güncelleme:
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Kayserispor'un konutla ilgili açıklaması şöyle:

“Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Galatasaray'da Fatih Terim, Yusuf Günay ve Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe'de ise ismi henüz resmi olarak açıklanmayan bir futbolcuda da corona virüs çıkmıştı.

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