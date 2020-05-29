Futbol Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Futbol

Kayserispor’da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Süper Lig’in 27'nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.

29 Mayıs 2020, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
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Ligin 27’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı.

Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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