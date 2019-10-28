Kayserispor'un başında 2 maça çıkan ve Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalıp, Yeni Malatya'ya 4-0 yenilen Samet Aybaba, yönetime istifasını sundu.





Kayserispor macerası 18 gün süren Aybaba, maç sonrası yapılan basın toplantısında "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "Yönetici arkadaşlarla radikal kararlar alacağız" cevabını vermişti.





Aybaba'nın istifasını alan yönetimin ise henüz bunu kabul etmediği ve teknik adamı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.





Aybaba, Malatya karşısındaki ağır yenilgi sonrası tam olarak şunları söylemişti:





"Biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı yok mu ekonomisi nedir. En çok devreye girenlerde dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda sorun, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri’de yönetici arkadaşlarla konuluş radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız."

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