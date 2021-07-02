Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.
02 Temmuz 2021, Cuma 01:53 Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi transfer ettiği Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.
Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Rumen stoper Sapunaru, takım arkadaşları ile vedalaştı. Kayserispor forması ile 97 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 3 gol atma başarısı gösterdi.
İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)
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