Futbol Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Futbol

Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

02 Temmuz 2021, Cuma 01:53 Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi transfer ettiği Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Rumen stoper Sapunaru, takım arkadaşları ile vedalaştı. Kayserispor forması ile 97 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

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