Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çamlı, "İyi bir maçtı. Fenerbahçe büyük bir camia. Kayserispor da başarıyı kovalayan bir camia. Keşke bugün hakem konuşmasaydık. Aslında prensip olarak biz hakemlerle ilgili konuşmayı pek sevmiyoruz ama penaltının verildiği dakika 96,47. Cüneyt hoca insaflıca bir izlesin. Hakkaniyetliyse helal olsun." diye konuştu.

"Kayserispor’un maçlarında Cüneyt hoca aslan kesiliyor. Sürekli bizi kıymaya dönük hareketler. Vicdanıyla hesaplaşsın." ifadelerini kullanarak Cüneyt Çakır'a yönelik eleştirilerini sürdüren Çamlı, "Sahada inanılmaz mücadele eden bir takım var. Böyle şeylere Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok zaten. Cüneyt Çakır'a soruyorum, o penaltı Kayserispor'un olsa çalabilir miydi? Lütfen bu konuda Cüneyt Çakır bir açıklama yapsın. Daha önce verilmeyen penaltının, verilmeyen golün olduğu bir Trabzonspor maçımız var. Ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe bizim için çok kıymetli bir kulüp. Onlara başarı diliyorum. Mutlaka toparlanacaktır, iyi olacaktır. Ama biz Kayserispor olarak hocamız, teknik kadromuz, başkanımız ile inanılmaz mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlere yönelik her zaman yapıcı konuşmaya gayret ettiğini söyleyen Çamlı, şunları aktardı:

"Dünyada medarı iftiharımız, gururumuz dediğimiz bir hakem. Penaltı verebilir ama maçı dakikasında bitir. Değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kulübe geldiğim günden beri 'Hakemler de insan, hata yapar' diyorum. Hep yumuşatıcı açıklamalar yapıyoruz ama el insaf. Çok büyük paralar, çok büyük emekler var. Bir kulübün kaderiyle oynuyorsunuz. Maç bitmiş hala 1,5 dakika oynatıyorsun ve penaltı çalıyorsun. Tamam çal ama zamanında maçı bitir. Yazık. Söylemek istediğim çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bugün giden Kayserispor'un 2 puanı oldu. Çok değerli bir federasyon başkanımız var. O da çabalıyor bu işler düzelsin diye. Hakemler takımların kaderiyle oynamasın. Dikkatli düdük çalsınlar. VAR'daki de buradaki de dikkat etsin. Çocuklar sahada basmadık yer bırakmıyor, hakemin bir düdüğüyle bu tür konuşmalar yapmak durumunda kalıyoruz."

AA



