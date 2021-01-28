Kaytaz böreği tarifi: Kaytaz böreği nasıl yapılır?

Kolay, lezzetli ve pratik bir börek tarifi istiyorsanız kaytaz böreği tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kaytaz böreği arıyor ya da kaytaz böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kaytaz böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kaytaz böreği tarifi

Kaytaz böreği malzemeleri

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı şeker

2-3 su bardağı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

3 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Kaytaz böreği yapılışı

Sütü ılıştırın. İçine şekeri ve mayayı ekleyip ılıştırın. Diğer yanda unu yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın. Mayalı sütü içine ilave edip kenarlardan ortaya doğru toparlayarak karıştırın. İyice karışınca tuzunu ilave edin. Hamuru unladığınız tezgaha alıp gerekirse biraz daha un ilave ederek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru üzerini nemli bir bezle örterek mayalanmaya bırakın. Soğanı yemeklik doğrayın. Kıyma, baharatlar, sal.a ve nar ekşisiyle bir araya getirip yoğurun. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tereyağını eritip içine zeytinyağını ekleyin ve karıştırın. Mayalanan hamuru 10 bezeye ayırın. Tezgahı yağlayıp bezelerden birini üzerine koyun. Elinizle bastırarak yassılaştırıp ve üzerine yeniden yağ sürün. Bezeyi elinizle ya da merdaneyle mümkün olduğunca inceltin. Hamuru rulo şeklinde sarıp kendi etrafına dolayın. Boşta kalan ucunu altına kıvırın. Üzerine hafifçe bastırıp kıymalı harçtan bol miktarda koyun. Yeniden üzerine bastırarak kıymaların hamur katlarının arasına girmesini sağlayın. Aynı işlemi tüm malzemeye yapın. Hepsini yağlanmış fırın tepsisine dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Kaytaz böreklerini 25-30 dakika kadar pişirin.



