Magazin Kaza geçiren ünlü sunucu Tuğçe Şen Baş hastaneye kaldırıldı!

Kaza geçiren ünlü sunucu Tuğçe Şen Baş hastaneye kaldırıldı!

Magazin

Kaza geçiren ünlü sunucu Tuğçe Şen Baş hastaneye kaldırıldı!

“Bakmadan Gezme” isimli gezi programıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Şen Baş, Kapadokya gezisi sırasında ölümden döndü. Ünlü sunucu attan düştü.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atlara karşı büyük bir sevgi besleyen Baş, çekimler sırasında bindiği atın dörtnala giderken ayağının tökezlemesi sonucu sert bir şekilde yere düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü gezginin, vücudunda bazı ezilmeler oldu.

'AYAĞA KALKAR KALKMAZ YİNE ATA BİNECEĞİM'

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Baş, "Şu an yürümekte zorluk çekiyorum ama atlara ve gezmeye olan tutkum bende hiçbir zaman bitmez. Ayağı kalkar kalkmaz yine ata bineceğim. Düşme tekniklerini bildiğim için şükürler olsun ki ufak tefek kas zedelenmesi ve diz kapağımdaki hasar dışında bir şeyim yok. Sürpriz içeriklerle takipçilerimle yakın zamanda tekrar buluşacağım" diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ve evliliğin tarihçesi
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Özge Özpirinçci bebeğine vereceği ismi açıkladı