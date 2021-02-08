Türkiye Kaza sigortası yaptıran adam hamile karısını uçurumdan itti

Kaza sigortası yaptıran adam hamile karısını uçurumdan itti

Türkiye

Kaza sigortası yaptıran adam hamile karısını uçurumdan itti

Hayat sigortası yaptırdıktan sonra eşini öldürmeyi planlayan Hakan A., 7 aylık hamile Semra A.'yı Kelebekler Vadisi'nin üst tarafındaki kayalıklardan attı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.

08 Şubat 2021, Pazartesi 14:27 Son Güncelleme:
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İzmir'de yaşayan 7 aylık hamile Semra A. (32), 18 Haziran 2018'de eşi Hakan A. ile birlikte tatile geldiği Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nin üst tarafındaki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek öldü. Hakan A. eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etti.

Savcılığa başvuran Semra A.'nın kardeşleri ise Hakan A.'nın anlatımıyla Semra A.'nın kendilerine gönderdiği fotoğraflarda saat farkı olduğunu, Hakan A.'nın, eşi ölmeden önce kendisini lehtar olarak gösterip 400 bin liralık kaza sigortası yaptırdığını, eşini ve doğmamış bir bebeğini kaybetmiş insan gibi davranmadığını, kız kardeşleri adına krediler çektirdiğini öne sürdü. Tutuklanan Hakan A.'ya, eşini uçurumdan aşağıya iterek öldürdüğü suçlamasıyla dava açıldı.

İddianameye göre, hayat sigortası yaptırdıktan sonra eşini öldürmeyi planlayan Hakan A., tatil bahanesiyle Fethiye'ye getirdi. Kelebekler Vadisi yamacına giden çift, burada 3 saat kadar oturdu. Hakan A.'nın ortalık tenhalaşınca, eşini uçurumdan ittiği ifade edildi.

Sabah- Erdoğan Cankuş

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