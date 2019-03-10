Edinilen bilgiye göre, Erkonağı Mahallesi yakınlarında Mehmet Eyyüp Karınca yönetimindeki otomobil ile Vahit Boncuk yönetimindeki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler ve otomobilde bulunanlar yolda inerek tartışmaya başladı.

TARTIŞANLARA ÇARPTI

Taraflar tartıştığı sırada İbrahim Ç. idaresindeki otomobil, tartışanlara çarparak yola savurdu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sakine Karınca olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Eyyüp Karınca ve Vahit Boncuk ise kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Remziye Karınca, Melek Nur Karınca, Mesut Boncuk, Mehmet Ali Almas’ın tedavi altına alınırken, Mehmet Emin Karınca hayati tehlike kaydıyla Şanlıurfa’ya sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası kazazedelerin yakınları hastaneye akın etti. Sürücü İbrahim Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞANLIURFA (İHA)