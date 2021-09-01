Kaza tespit tutanağı, trafik kazalarına dair tüm detayların tespit edilebilmesi için kullanılan resmi evraklardır. Tutanak, kazaya karışan sürücüler tarafından doldurulup, sigorta şirketlerine iletilir.

Uygun şartları karşılayan kazalarda emniyet güçleri devreye girmeden hızlı bir şekilde sonuç alınabilmesine yardımcı olan bu evraklar, kaza yapan araçlardan hangisinin ne kadar kusurlu olduğunun uzmanlar tarafından belirlenmesi ve sigorta şirketlerinin hasarları tazmin edebilmesi açısından son derece önemli.

HANGİ DURUMDA UYGUN?

Peki hangi kazalarda tutanak yeterli olur? Bir kazanın doğuracağı sorunların kaza tespit tutanağı kullanılarak ve emniyet güçlerine haber vermeden çözüme kavuşturulabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu şartları karşılayan kazalarda, taraflar, kendi aralarında tutanak hazırlayarak resmi prosedürleri başlatabilir. Şartlardan en az birinin karşılanmaması durumunda ise mutlaka emniyet güçlerine haber verilmesi gerekir. İşte gerekli şartlar:

MADDİ HASAR OLMALI

Kaza tespit tutanağı için en az bir araçta maddi hasar olması, Yaralanma ve ölüm gibi durumlar oluşmaması, kazaya karışan sürücülerin tutanak içeriği hakkında kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri, kazaya karışan araçların geçerli sigortalarının bulunması, kazaya karışan sürücülerin ehliyet sahibi olması, sürücülerin kaza anında alkol, keyif verici madde gibi unsurların etkisi altında olmaması, sürücülerin 18 yaş üstü ve akli melekelerinin yerinde olması, kazada kamu mallarına zarar gelmemesi.

NEREDEN ALINIR?

Tutanaklar, sigorta şirketleri tarafından düzenlendiği için kasko ya da zorunlu trafik sigortası yaptıran araç sahiplerine poliçeleriyle birlikte verilir. Dilerseniz, tutanağınızı sigorta şirketinizin internet sitesinden indirebilirsiniz. Tüm sürücülerin tutanaklarını araçlarında hazır bekletmeleri tavsiye ediliyor.

İMZALAMAK ÖNEMLİ

Kaza tespit tutanağının kazada bulunan tüm şoförler tarafından imzalanması belgenin geçerliliği açısından büyük önem taşıyor. Kazaya karışan sürücülerden birinin dahi belgeyi imzalamaması, tutanağın geçersiz olmasına yol açar. Bu durumun yaşanması durumunda tarafların polis çağırması ve uzlaşmazlığı hukuki boyuta taşıması yasal bir zorunluluk.

NASIL DOLDURULUR?

1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi, saati ve yeri yazılır. 3 numaralı alana varsa görgü tanıklarının iletişim bilgileri yazılır.

4, 5 ve 6 numaralı alanları iki taraf da kendi sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik sigortası poliçe bilgileri ile ayrı ayrı doldurur.

7 numaralı alandaki kutucuklardan uygun olanların yanına (x) konur (Bu alanı doldurmak zorunlu olmayıp, sadece sigorta şirketlerinin kazayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir).

8 numaralı alan kaza yapan araçlardan biri yabancı plakalı ise doldurulur. 9 numaralı alanda aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenir.

10 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağı çizilir, cadde ve sokak ismi belirtilir, aracın gittiği yön işaretlenir ve yol çizgileri çizilir. Araçlar A ve B olarak işaretlenir.

11 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazarlar.

12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz sayılır. İkiden fazla araç kaza yaparsa birden fazla tutanak kullanılabilir. Her iki tutanak aynı şekilde doldurulur ve imzalanır.

5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİM

Kaza anında, kaza tespit tutanağını doldurduktan sonra, aşağıdaki adımları atmanız gerekiyor: Kaza yapan araçları yerlerinden oynatmadan çeşitli açılardan fotoğraf çekin. Karşı tarafın kimliğinin, ehliyetinin ve ruhsatının fotoğrafını çekebilirsiniz.

Karşı tarafın sigorta poliçe numarasını alabilirsiniz. Sonrasında sigorta şirketinizle iletişim kurarak aracınızın kaldırılma işlemlerini başlatabilirsiniz. Tutanağı 5 iş günü içinde diğer evraklarla birlikte sigorta şirketinize teslim edin. Kaza tespit tutanağını sigorta şirketinizle paylaşmanızla birlikte, durum değerlendirmesi en kısa sürede başlatılır.

MOBİL UYGULAMA

Son yıllarda kağıt kaza tespit tutanakları dışında, akıllı telefonlar için ‘Mobil Kaza Tutanağı’ uygulaması da geliştirildi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen uygulamayla artık sürücüler, tutanak doldurma işlemini kalem kağıda gerek kalmadan, çok daha hızlı ve kolayca yapabiliyor.