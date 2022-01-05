Kaza tespit tutanakları erişime açıldı! E-Devlet'ten yeni uygulama
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan uygulamayla, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabiliyor.
05 Ocak 2022, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maddi hasarlı Trafik kazası tespit tutanaklarının taraflara E-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
PAZARTESİ GÜNÜ AÇILDI
Açıklamada, uygulamanın 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı kaydedildi.
Bu kapsamda vatandaşlar, 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.
E-DEVLET'E YENİ GELEN ÖZELLİKLER
E-Devlet uygulamasında geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.
ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU
Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)
-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)
-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama
-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
-Görev Yeri Belgesi Sorgulama
-Görev Yeri Belgesi Doğrulama
-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama
-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Abonelik Borcu Sorgulama
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama
-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama
-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)