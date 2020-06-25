Magazin Kaza yapan Alişan hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Kaza yapan Alişan hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Magazin

Kaza yapan Alişan hastane çıkışı gözyaşlarını tutamadı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, ’Alişan’ olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş’ın kullandığı cipin takla atması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan bakıcı Marianne’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

25 Haziran 2020, Perşembe 00:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yunusemre ilçesine kendi imkanlarıyla gelen Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş’ın çeşitli kontrolleri yapıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne’in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık.

Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse’ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155’i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak’la Marianne’i aldım. Onlar da ve Buse de bir şey olmadığını görünce dedim ki ’Çok şükür’. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri" dedi.

’Sağlıklıyız İstanbul'a döneceğiz’

Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak’ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak’ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul’a döneceğiz" dedi.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın´ın eşi Okan Kurt da kaza haberini alır almaz İstanbul’dan Manisa’ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt, daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı. Alişan ve ailesi İstanbul’a gitmek üzere Manisa’dan ayrıldı.

İlgili Haberler
Kaza yapan Alişan ifade verdikten sonra ailesiyle birlikte hastaneye gitti


DHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
24 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Doğulu hamile olduğunu açıkladı