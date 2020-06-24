Magazin Kaza yapan Alişan ifade verdikten sonra ailesiyle birlikte hastaneye gitti

Kaza yapan Alişan ifade verdikten sonra ailesiyle birlikte hastaneye gitti

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Kaza yapan Alişan ifade verdikten sonra ailesiyle birlikte hastaneye gitti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaza yapan Alişan ve ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığında ifade verdikten sonra Manisa’daki özel bir hastaneye geldi.

24 Haziran 2020, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaza yapan Alişan ve ailesi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeye geldi. Burada ifade verdikten sonra Alişan, eşi Buse Varol ve oğulları 2 yaşındaki Burak ile yabancı uyruklu bakıcıları Marianne Villamor Landayan birlikte özel bir araçla Manisa’daki özel bir hastaneye doğru yola çıktı. Alişan ve ailesi jandarma ekipleriyle birlikte konvoy halinde Manisa’daki Özel bir hasteneye geldi. Sağlık durumları iyi olan Alişan ve ailesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye giriş yaptı.

Alişan ve ailesinin hastanedeki kontrolleri sürüyor. Öte yandan Alişan’ın kolunda sargı olduğu dikkat çekti.


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İHA

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