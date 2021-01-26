Türkiye Kaza yapan ehliyetsiz sürücü, vali yardımcısının oğlu çıktı

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü, vali yardımcısının oğlu çıktı

Türkiye

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü, vali yardımcısının oğlu çıktı

Burdur'da park halindeki araçlara çarpan ehliyetsiz sürücü Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu çıktı. Yıldırım, 'Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor' dedi.

26 Ocak 2021, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Burdur'da Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Armağan İlci Mahallesi Karacaoğlan Sokak'ta meydana geldi. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım'ın oğlu O.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 otomobile çarptı. Bu otomobillerden biri de savrulup, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada, biri kaldırıma yan yatan, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Sürücü O.K.'nin ehliyetinin olmadığı belirtildi. 

'Bizim örnek olmamız gerekiyor'

Kazanın ardından Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, "Kaza yapan oğlum. Trafik ekipleri gereken ceza neyse uyguladı. Bizim örnek olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı.

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