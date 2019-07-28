Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaranlar faciayı önledi

Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan İsmet Kabalak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampol içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALMAYA BAŞLADI

Kazayı görenler otomobilde bulunan yaralı sürücü ve yanındaki Yasin A.’yı dışarı çıkardı. Dumanlar yükselen otomobil alev almaya başlayınca itfaiyeye haber verildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.