Türkiye Kaza yapan sürücü pes dedirtti: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Kaza yapan sürücü pes dedirtti: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Türkiye

Kaza yapan sürücü pes dedirtti: Her zaman alkollü yola çıkıyorum

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan İran uyruklu sürücü Davood Akbari, otomobiliyle kaldırıma çarptı. Kazada Akbari ile otomobildeki 4 yolcudan 2'si yaralandı. 2.09 promil alkollü olduğu belirlenen Akbari’nin, "Her zaman alkollü yola çıkıyorum” demesi şaşkınlığa neden oldu.

11 Haziran 2021, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı, petrol dolum tesisleri yakınında meydana geldi. İran uyruklu Davood Akbari, ailesi ve yakın bir arkadaşı ile balıkçı barınağında balık turuna çıktı. Balık turunun sona ermesinin ardından akşam saatlerinde limana gelen Akbari, bir süre alkol aldıktan sonra kiraladığı otomobille evine doğru yola çıktı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Sarısu'da yer alan uygulama noktasında polis ekipleri Davood Akbari'nin durumundan şüphelenirken durmasını istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Akbari, şehir merkezine doğru hızla gitmeye başladı. Davood Akbari hızla uzaklaşırken bulvar üzerinde bulunan akaryakıt dolum merkezi yakınındaki kaldırıma ve trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'YARALILAR KALDIRIMA UZANDI'

Kazada otomobildeki hava yastıkları açılırken, yaralılar araçtan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur kaldırıma uzandı. Yaralılardan Mehdi Salman Paur, ilk tedavisinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıma uzanan Aysan Panahi’nin yakını olduğu değerlendirilen 2 kişi ise başucundan ayrılmadı. Bölgeye gelen ikinci ambulansa alınan Panahi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Davood Akbari, kaza yaptığı otomobilde uzun süre sürücü belgesi ve pasaportunu aradı. Trafik ekipleri yaptıkları ölçümde, Akbari’nin 2.09 promil alkollü olduğunu belirledi.

'HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM'

Davood Akbari, "Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum. Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım. Polisleri görünce korktum. Polislere saygı duyuyorum. Ama bu kez aile içi problemim olduğu için biraz tedirgin oldum. Kaza yaptık” diye konuştu.

Akbari'nin kaza yaptığı otomobil çekici ile kaldırılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Gümüş madalya
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi