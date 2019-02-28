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Kaza yapan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi

28 Şubat 2019, Perşembe 23:43
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Kaza yapan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu

Edinilen bilgilere göre kaza, devlet hastanesinin yanında bulunan polis noktası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen bir ticari araç ile otomobil çarpıştı.

SON ANDA KURTULDU

Çarpışmasının etkisiyle ticari araç yol kenarındaki şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar da maddi hasar meydana geldi. 

HAKKARİ (İHA)


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