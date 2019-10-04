Kaza yaptı, 'İz kalmaz değil mi?' diye sordu

İznik'te akşam saatlerinde evinin bulunduğu sokakta elektrikli motosiklet ile tur atan Murat Sefa Ç. (16), dengesini kaybederek düştü.

Dizinden feci şekilde yaralanan Murat Sefa Ç’nin imdadına annesi ve babası yetişti. Sandalyeye oturtulan yaralı çocuk, 112 ekipleri gelinceye kadar ailesi tarafından teselli edildi.

"Baba beni bırakma"

Sedyeye konulup ambulansa taşınan Sefa Ç. acısını unutarak, sağlık ekiplerine, "Dikiş atılmayacak değil mi, iz kalmayacak değil mi?" diye sordu.

Ardından babasına, "Baba beni bırakma" diye seslendi.



