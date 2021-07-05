Türkiye Kaza yerinde görev yapan polis şehit oldu!

Kaza yerinde görev yapan polis şehit oldu!

Türkiye

Kaza yerinde görev yapan polis şehit oldu!

Kütahya'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan'a hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu polis memuru şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 07:17 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Derbent köyü kavşağında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti. Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu. Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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