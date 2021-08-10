Eşsiz güzelliği ve muhteşem kokusuyla kendine hayran bırakan kazablanka çiçeği, dünyadaki en göz alıcı çiçeklerden bir tanesidir. Peki, kazablanka çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kazablanka çiçeği hikayesi nedir? Kazablanka çiçeği hakkında bilinenler...

KAZABLANKA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Tam güneş veya öğleden sonra gölgesi olan bir yere dikin.12 ila 16 cm derinliğinde bir çukur kazın. Zambak büyüdükçe toprağı nemli tutun. Yeni büyüme göründüğünde her baharda tekrar gübreleyin.

KAZABLANKA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kazablanka çiçeği, kokulu, saf beyaz çiçekleri olan oryantal zambaklardır. Oryantal zambaklar, diğer zambak türlerinden daha büyük çiçeklerle daha uzundur.

Yunan mitolojisinde, doğum ve anneliği simgelemektedir.

KAZABLANKA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



