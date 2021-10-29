Türkiye Kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi memleketine gönderildi

Kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi memleketine gönderildi

Türkiye

Kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi memleketine gönderildi

Sivas'ta katıldığı bir gezi esnasında sağlık çalışanlarını taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 67 yaşındaki Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın cenazesi memleketi olan Niğde'ye gönderildi.

29 Ekim 2021, Cuma 14:34 Son Güncelleme:
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Dün saat 23.00 sularında Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada Samsun'dan Doğu illerine geziye çıkan sağlık çalışanlarını Adıyaman'a götüren N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Saltık hayatını kaybetti. Midibüsteki 24 kişi de yaralandı. Kangal ve Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan 21’i tedavilerinin ardından taburcu oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen yaralılardan 2'si sabah Samsun'a sevk edilirken, 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın cenazesi Kangal Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Saltık'ın memleketi Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.

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