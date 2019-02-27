Kazada korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdi

Kazada korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdi Bursa İnegöl'de halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı. Demirkol, kaza sırasında büyük korku yaşayan 8 aylık hamile eşini "İyisin, bir şeyin yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı