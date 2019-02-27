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Kazada korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdi

Bursa İnegöl'de halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı. Demirkol, kaza sırasında büyük korku yaşayan 8 aylık hamile eşini "İyisin, bir şeyin yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı

27 Şubat 2019, Çarşamba 14:11 Son Güncelleme:
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Kazada korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdi

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl’e bağlı Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Karalar Mahallesi’nde oturan Eyüp Demirkol, rahatsızlanan 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol’u (23) hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı.

Karalar Yolu’nda giden Eyüp Demirkol yönetimindeki otomobil ile ara sokaktan çıkan Cesim Özkan’ın kullandığı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol, hafif yaralanırken hamile eşi ise büyük korku yaşadı.

FERYAT EDEN EŞİNİ BÖYLE SAKİNLEŞTİRDİ

Eyüp Demirkol, feryat eden Çiğdem Demirkol’u "İyisin, bir şeyin yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Demirkol çiftini ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yavuz YILMAZ/DHA

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