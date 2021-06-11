Türkiye Kazada ölen 37 yıllık itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen 37 yıllık itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Kazada ölen 37 yıllık itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yangına müdahaleye giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan itfaiye aracının devrildiği kazada yaşamını yitiren 37 yıllık itfaiye eri Reis Keçecioğlu (58), son yolculuğuna uğurlandı.

11 Haziran 2021, Cuma 13:45 Son Güncelleme:
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Beypazarı ilçesinin kırsal Çantırlı Mahallesi'nde dün çıkan ekin yangınına müdahale için yola çıkan Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Beypazarı-Nallıkan karayolu 10'uncu kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada sürücü Hüseyin Uysal ile yanındaki Reis Keçecioğlu ve Ahmet Erdem yaralandı. Yaralılar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Reis Keçecioğlu, Sincan'da bulunan özel hastaneye sevk edildi. 2 çocuk babası Keçecioğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İTFAİYE AMİRLİĞİNDE TÖREN

Hastane morgundan cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Keçecioğlu için uzun yıllar görev yaptığı Beypazarı İtfaiye Amirliği'nde tören düzenlendi. Keçecioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında mesai arkadaşları bekledi. Törende, Keçecioğlu için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Keçecioğlu'nun cenazesi daha sonra Cemil Ercan Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yavaş, çocukları Yasemin (33) ve Mustafa (30) Keçecioğlu'na başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Keçecioğlu, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Muammer DAŞDELEN/DHA

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