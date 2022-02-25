Türkiye Kazada yaralanan kuryeye şemsiye tuttu!

Kazada yaralanan kuryeye şemsiye tuttu!

Türkiye

Kazada yaralanan kuryeye şemsiye tuttu!

Düzce'de motosikleti ile taksiye çarpan Berat Keskin yaralandı. Keskin yerde yatarken yanına gelen bir genç, yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu.

25 Şubat 2022, Cuma 16:13 Son Güncelleme:
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Düzce Atatürk Bulvarı’nda bugün saat 13.30 sıralarında Berat Keskin yönetimindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen önündeki Furkan Ö. idaresindeki 81 T 1299 plakalı taksiye çarptı. Yola savrulan Berat Keskin yaralandı. Berat Keskin yerde yatarken, bu sırada yanına bir genç geldi. Genç, diz çöküp yağmurdan ıslanmaması için Berat Keskin’in üzerine şemsiye tuttu. Berat Keskin, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.



Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA


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