Kazada yaşamını yitiren Soner’in organları 4 hastaya umut olacak

Şarkikarağaç’ta geçen 18 Eylül günü Soner Tevfik Kaygısız’ın kullandığı otomobil, bir ticari taksi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaygısız, Isparta Şehir Hastanesi'nde 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen kaygısız'ın ailesiyle görüşen hastanenin Organ Bağış Merkezi, organ bağışı teklifinde bulundu. Kaygısız'ın ailesinin teklifi kabul etmesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi’nden gelen organ nakil ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonla Kaygısız’dan alınan karaciğer Antalya'ya, kalp İzmir'e, 2 böbrek de Konya'da 2 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Cerikan, “Soner Tevfik Kaygısız’ın 27 Eylül tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yaptığımız görüşme sonucu, organlarının bağışlanması konusunda olumlu gelişmeler elde ettik. Merhuma Isparta Şehir Hastanesi olarak rahmet, kederli ailesine baş sağılığı diliyoruz. Organlarıyla 4 hastaya hayat verilmiş olacak. Biz, Isparta Şehir Hastanesi olarak Kaygısız ailesine organ bağışındaki olumlu katkılarından dolayı minnettarız” dedi.







