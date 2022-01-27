Kazakistan Senatosu haftalık genel toplantısında, parlamentonun alt kanadı Meclis'in onayladığı eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Güvenlik Konseyindeki ve Halk Asamblesindeki ömür boyu başkanlığının iptal edilmesine yönelik yasa tasarısı ele alındı. Görüşmeler sonucunda senatörler, Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesindeki ömür boyu başkanlık görevlerinin iptal edilmesini öngören kanun değişikliklerini onayladı. Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilirken, Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisine ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.

ONAY İÇİN CUMHURBAŞKANINA GÖNDERİLECEK

Senato ayrıca, devlet inisiyatiflerinin Nazarbayev ile istişare edilmesi zorunluluğunun iptal edilmesini önerdi. Meclisin kabul etmesi durumunda söz konusu yasa tasarısının onay için Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e gönderileceği öğrenildi.

30 YIL ÜLKEYİ YÖNETTİ

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra Mart 2019'da görevinden istifa etmişti. Nazarbayev, ancak ömür boyu Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi başkanlığı yapma hakkını korumuştu.

İHA





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