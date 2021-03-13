Kazakistan’da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
Kazakistan’ın Almatı bölgesinde Milli İstihbarat Komitesine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
13 Mart 2021, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
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Kazakistan'da bulunan Almatı Havalimanından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan An-26 tipi askeri uçak radardan kayboldu. Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait uçağın acil iniş sırasında düştüğü belirlendi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI
Kazada uçakta bulunan 6 kişiden 4’ü yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Almatı Acil Durumlar Departmanı, kazanın nedenini araştırmak için bölgeye ekiplerin gönderildiğini açıkladı.