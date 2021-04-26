Dünya Kazakistan'da yerli aşı uygulaması başladı

Kazakistan'da yerli aşı uygulaması başladı

Dünya

Kazakistan'da yerli aşı uygulaması başladı

Kazakistan'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yerli aşı QazVak geliştirildi. Geliştirilen yerli aşı ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.

26 Nisan 2021, Pazartesi 09:08 Son Güncelleme:
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Bakan Tsoy'a, başkent Nur Sultan’daki 9 numaralı poliklinikte Kovid-19’a karşı yerli aşı QazVak’ın ilk dozu yapıldı. Aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini belirten Tsoy, ülkede bugün itibariyle halka uygulanmaya başlayan yerli aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tsoy, Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli aşı QazVak’ın ilk aşamada 50 bin dozunun üretilerek bölgelere dağıtıldığını bildirdi. Aşının doz kapasitesinin artırılması için çeşitli üretim tesisleri ile görüştüklerini kaydeden Tsoy, "Bu konuda Türk ortaklarımızın sahalarını da değerlendiriyoruz." dedi.

Tsoy, ülkesinin dünyada Kovid-19’a karşı kendi aşısını yerli imkanlarla geliştiren 5 ülkeden biri olduğunu da söyledi.

Daha önce Kazakistan Sağlık Bakanlığı, yerli aşı QazVak’ın ölü virüse dayalı teknikle hazırlanmış inaktif aşı olduğunu ve güvenliğinin kanıtlandığını açıklamıştı.

AA

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