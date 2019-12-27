Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 15 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 66 kişi hastanelere kaldırıldı.









Nedeni belli değil

Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi.



