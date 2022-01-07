Çin'in getirdiği maden yasağı sonrası Bitcoin madencilerinin en çok yöneldikleri ülkelerden biri olarak öne çıkan ve dünyanın ikinci büyük Bitcoin madenciliği merkezi haline gelen Kazakistan'da enerji fiyatlarını protesto gösterilerinin silahlı çatışmalara dönüşmesi kripto para fiyatlarını vurdu.

DEVRE DIŞI KALMASINA YOL AÇTI!

Ülkedeki çatışma, kaos ortamının internet erişiminin kesilmesine yol açması, Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı. Dijital para şirketi Foundry'den Kevin Zhang'ın verdiği bilgeye göre, Kazakistan'daki Bitcoin madencilerinin internet erişimlerinin kesilmesi dünya Bitcoin madenciliği ağının yüzde 15'inin devre dışı kalmasına yol açtı.

Kazakistan'da internet erişimi yeniden sağlansa da ülkedeki kaos ortamı ve enerji sıkıntılarının Bitcoin madencilerinin güçlü bir kapasite ile üretime dönmelerini engelleyeceği öngörülüyor.

BİTCOİN FİYATI GERİLEDİ

Kazakistan'daki bu kaosun ve Fed'in Mart ayında faiz artırımı sinyali vermesinin etkisi ile Bitcoin fiyatı yüzde 2,67 düşüşle 41 bin 638,16 dolar seviyesine kadar indi.