Türkiye Kazakistan'daki THY personellerini getirecek uçak İstanbul'dan havalandı

Kazakistan'daki THY personellerini getirecek uçak İstanbul'dan havalandı

Türkiye

Kazakistan'daki THY personellerini getirecek uçak İstanbul'dan havalandı

Kazakistan'da meydana gelen olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı şehrinde kalan THY'de görevli personellerin tahliyesini gerçekleştirecek uçak saat 01.30'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

11 Ocak 2022, Salı 02:39 Son Güncelleme:
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Uçak, Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında Almatı'da olacak. Almatı Havalimanı'nda gerçekleştirilecek tahliyenin ardından TC-JJI kuyruk tescilli uçağın öğlenden sonra İstanbul'a gelmesi planlanıyor. 

DHA

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