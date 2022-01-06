AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama geldi.

Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." ifadelerini kullandı.







