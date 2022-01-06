Kazakistan'ın yanındayız açıklaması! AK Parti sözcüsü duyurdu
Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir.' dedi.
06 Ocak 2022, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama geldi.
Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." ifadelerini kullandı.
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