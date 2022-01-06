Dünya Kazakistan'ın yanındayız açıklaması! AK Parti sözcüsü duyurdu

Kazakistan'ın yanındayız açıklaması! AK Parti sözcüsü duyurdu

Dünya

Kazakistan'ın yanındayız açıklaması! AK Parti sözcüsü duyurdu

Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir.' dedi.

06 Ocak 2022, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama geldi.

Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir." ifadelerini kullandı.

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