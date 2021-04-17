'Kazananlar arttıkça bizim işler de artıyor'

Bayiliği uzun süredir yapmamıza ve oyunların hepsini bilmemize rağmen biz de yeni oyunlara bazen bir adaptasyon süreci yaşıyoruz. Şans Oyunları bayiliği bizler için her zaman iyi bir iş fırsatı. Yeni çıkan oyunlar ve bunlara eklenen değişik seçenekli Kazı Kazan kartları bizim kadar müşterileri de olumlu etkiliyor. Seçeneğin çok olması ve ikramiyelerin ekstra yükselmiş olması müşterilerimiz için de her zaman cezbedici oluyor. Son dönemde ikramiye kazanan insanların da medyada duyulması hem bizi hem de oyunseverleri pozitif etkiledi. Bu iyi etkileşim yeni talep getirdi bizi de memnun ediyor.

HAFTA SONLARI KAPALIYIZ YİNE DE İŞLER KÖTÜ DEĞİL

TV reklamları ve bayilerimize gelen ek görseller son dönemde talebi artırıyor. Fakat tabii ki de oyunlara ilginin asıl kaynağı her zaman yüksek ikramiyeler verilmesi oluyor. Biz mesela Silivri’de bir bayi olarak günde ortalama olarak 100-150 müşteriye hizmet veriyoruz. Hafta sonları pandemi kısıtlamaları olmasa bu rakam haftalık olarak çok daha yüksek olacaktır. Cumartesi günleri bizim için çok önemlidir. İnşallah bu salgını milletçe yenince ve bu kısıtlamalar sona erince hafta sonları da tekrar geçmişteki güzel işlem hacimlerini yeniden yakalayacağız. Yine de bu salgın dönemine göre talep gayet iyi. Sayısal oyunlar başta olmak üzere müşteriler bu dönemde de oyunlara alakasını eksik etmiyor.