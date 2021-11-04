Evde bulunan basit malzemelerle yapılan kazandibi tarifi, birçok kişinin de severek yediği enfes bir lezzet. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kazandibi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

KAZANDİBİ TARİFİ

kazandibi malzemeler

6 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı toz şeker

KAZANDİBİ YAPILIŞI

Süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını derin bir tencerede pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Son olarak tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini pudra şekeri ve tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın ve tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye döktükten sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Kazandibinin püf noktalarından biri de bu kısım. O yüzden dikkatli olun.

Tatlıyı buzdolabına kaldırın. Soğuduktan sonra ince uzun dilimlere ayırın ve rulo şeklinde sardıktan sonra servis edin.



