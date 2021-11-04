Kazandibi nasıl yapılır? Kolay kazandibi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Hem hafif hem de kolay tatlı yapmak istiyorsanız kazandibi tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak kazandibi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
04 Kasım 2021, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Evde bulunan basit malzemelerle yapılan kazandibi tarifi, birçok kişinin de severek yediği enfes bir lezzet. Peki, kazandibi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kazandibi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
KAZANDİBİ TARİFİ
kazandibi malzemeler
- 6 su bardağı süt
- 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
- 3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 su bardağı toz şeker
Süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını derin bir tencerede pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Son olarak tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini pudra şekeri ve tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın ve tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye döktükten sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Kazandibinin püf noktalarından biri de bu kısım. O yüzden dikkatli olun.
Tatlıyı buzdolabına kaldırın. Soğuduktan sonra ince uzun dilimlere ayırın ve rulo şeklinde sardıktan sonra servis edin.