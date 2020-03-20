Kazandibi tarifi: Kazandibi nasıl yapılır?

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Kazandibi tarifi

Kazandibi malzemeleri

6 su bardağı süt

3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu

3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tarçın

Kazandibi yapılışı

Süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tere yağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini pudra şekeri ve tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.