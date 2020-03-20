Kazandibi tarifi: Kazandibi nasıl yapılır?
Sütlü tatlılar arasında en sevilen ve en çok tercih edilen tatlı kazandibi tarifi. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve pratik bir tatlı. Sevdiklerinize hazırlamak için kazandibi tarifi arıyor ya da kazandibi nasıl yapılır merak ediyorsanız "kazandibi tarifi, kazandibi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
20 Mart 2020, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle iştahları kabartan kazandibi tarifi herkes tarafından sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kazandibi tarifi arıyor ya da kazandibi nasıl yapılır merak ediyorsanız "kazandibi tarifi, kazandibi nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Kazandibi tarifi
- 6 su bardağı süt
- 3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
- 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 tatlı kaşığı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı tarçın
Süt, toz şeker, pirinç unu ve mısır nişastasını derin bir tencereye alın. Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tere yağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın. Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini pudra şekeri ve tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın. Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.