Kazandıran 10 meslek

Yenibiris.com direktörü Erdoğan Sezkir, hem günümüzdeki gerçekler hem de gelecek öngörüleri kapsamında üniversite tercihi yapacak adaylar için en çok kazandıran ve istihdam sağlanan meslekleri sıraladı:

Pazarlama/ Dijital pazarlama:

Dünya üzerinde satılacak ürün, sunulacak hizmet bitmediği sürece pazarlamacılar her zaman istihdam edilecek. Dijital pazarlama ise günümüzün ve geleceğin yükselen meslekleri arasında.

Finans:

Finans uzmanları her ne kadar düşük maaşla işe başlıyor gibi görünse de analitik düşünme becerileri ve işletmenin karlılığını artırabilme yetenekleri ile CEO olmaya kadar uzanan heyecanlı bir kariyer serüvenine başlamış oluyor.

Pilot:

Havayolu taşımacılığı, teknoloji geliştikçe daha çok yaygınlaşıyor. Pilotlar ile birlikte hava trafiği kontrolörleri de hem günümüzün hem de geleceğin yükselen meslekleri arasında.

Cerrah:

Modern çağda yeni ortaya çıkan hastalıklar, hastalık dışında estetik ya da bilimsel gereksinimler için daima cerrahlara ihtiyaç duyulacak.

Yapay zeka ve robot teknolojileri:

Yapay zeka, günümüzde öğrenebilen ve öğrendiklerini uygulayabilen bir teknolojik devrim haline geldi. Robotik kodlamanın önem taşıdığı yapay zeka alanında, kazanç ve istihdam daha da artacak.

Bilgi sistemleri mühendisliği:

Her alanda bilgi sistemleri uzmanlarına, yazılımcılarına ve data güvenlik uzmanlarına ihtiyaç var. Veri analistleri ise iş akışının doğru ilerlemesini sağlayan raporlama departmanlarında istihdam imkanı bulabiliyor.

HeadHunter insan kaynakları uzmanı:

İK uzmanları, günümüzde artık Headhunter (Yönetici seçme ve yerleştirme) deyimi ile değişmeye başladı. Yeni mezun çalışandan yönetici seçme ve yerleştirme hizmetlerini veren headhunterlar aslında geleneksel insan kaynakları uzmanlarına çok benzeseler de adaylarını müşterileri için kendileri arayıp buluyor, mülakatı gerçekleştiriyor ve uygun adayları işveren ile paylaşıyorlar.

Genetik mühendisliği:

Canlıların genlerine yolculuğun, teknoloji ile daha da gelişmesinin üzerine genetik mühendislerine olan ihtiyaç artıyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde, genetik mühendislerine ihtiyaç daha fazla olacak.

Kimya mühendisliği:

Tıp, kozmetik, temizlik gibi birçok alanda kimya mühendislerine ihtiyaç duyuluyor. Maddenin kimyasının konu olduğu her sektörde kimyagerlerin istihdam imkanı artıyor.

e-Ticaret:

Salgın döneminde de görüyoruz ki, e-ticaret artık işletmelerin, üreticilerin hem normal hem de kriz dönemlerinde devamlılık ve kazanç sağlayabilmeleri için faaliyet göstermeleri gereken alanlardan biri, bazı sektörler için ise en önemlisi.

Geleceğe yatırım

Erdoğan Sezkir, üniversite adaylarına 2 önemli tavsiyede bulundu:

Toplam akademik yılı ve sonrasında uzmanlaşma için geçirmeniz gereken mesleki yetkinlik süreçlerini göz önünde bulundurarak, geleceğe yatırım yapacağınız mantığı ile tercih yapın.

Hangi bölümü seçerseniz seçin, üniversite hayatı boyunca gönüllü staj yapın, proje oluşturun ve zorunlu stajlarınızı iyi değerlendirin.