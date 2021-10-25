Türkiye Kazanın şokuyla yakıt sızdıran araç yanında yaptığı şaşkına çevirdi

Kazanın şokuyla yakıt sızdıran araç yanında yaptığı şaşkına çevirdi

Türkiye

Kazanın şokuyla yakıt sızdıran araç yanında yaptığı şaşkına çevirdi

Adana'da Halil Aybek yönetimindeki otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem yönetimindeki cipe yandan çarptı. Halil Aybek’in kazanın şokuyla, yakıt sızdıran cipin yanında yaptığı şaşkına çevirdi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Adana’da otomobilin yandan çarptığı cip takla atıp ters döndü. Ayakta tedavi edilen otomobilin sürücüsü Halil Aybek’in (31), kazanın şokuyla, yakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.

CİPE YANDAN ÇARPTI

Kaza, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Halil Aybek yönetimindeki 01 TT 686 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem (43) yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı cipe yandan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü. Cipin alev aldığı kazada yaralanan sürücülerden İğdem, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada cipin deposundan akaryakıt sızdı.

AKARYAKIT SIZDIRIRKEN SİGARA İÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yanan aracı söndürürken, yaralanan sürücüler ise ayakta tedavi edildi. Bu sırada kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Aybek’in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, cipin yanından uzaklaştırıldı.

Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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