Kazara Aşk dizisi daha fragmanı yayınlamaya başlar başlamaz dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kadrosunda Usta oyuncular Uğur Çavuşoğlu ve Servet Pandur gibi usta isimlerle birlikte Sude Zülal Güler ve Ümit İbrahim Kantarcılar gibi genç ve başarılı oyuncuların yer aldığı Kazara Aşk dizisi, her hafta perşembe akşamında izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacağını garanti ediyor.

KAZARA AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karadenizli bir aile ile Güneydoğu Anadolulu bir ailenin çocuklarının birbirine aşık olmasıyla başlayan olayların eğlenceli bir dille anlatıldığı Kazara Aşk dizisinin ilk bölümleri Sinop’un Ayancık sahilinde çekildi. Ancak kısa bir süre burada devam eden çekimlere İstanbul’da devam edildi. İstanbul’un tarihi ve kültürel özelliklerinden dolayı çekimlerin çoğu İstanbul’un farklı semtlerinde yapıldığı belirtilirken, Beykoz ilçesindeki eski kundura fabrikası ve film platosunun da kullanıldığı biliniyor.

KAZARA AŞK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üniversiteden mezun olduktan sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu bir yaşam sürme hayalleri kuran genç ve güzel bir kadın (Şimal) ile zengin bir ailenin veliahtlarından yakışıklı ve genç bir adamın (Civan) yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir.

Gaziantepli Civan’la Artvinli Şimal’in kazara başlayan maceraları ardı ardına söylenen yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir…

Farklı kültürlere sahip aileler, yaşadıkları sürprizler karşısında şok yaşarken birbirlerine yabancı iki genç arasında bilinmezlik rüzgarları esmeye devam etmektedir.

KAZAR AŞK DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI