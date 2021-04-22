Magazin Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

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Kazara Aşk dizisine sürpriz isim! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı?

Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarıl oyuncu dizide, 'Aslı' karakterine hayat verecek.

22 Nisan 2021, Perşembe 15:21 Son Güncelleme:
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Star’ın yakında seyircisiyle bulaşacak olan yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Deniz Altan, ‘Kazara Aşk’ta ‘Aslı’ karakterini canlandıracak.

Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı dizinin yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Dizinin başrollerinde ise; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Aycan Koptur, Sadi Celil Cengiz ve Deniz Altan gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘ASLI’ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan muhteşem bir aile komedisi ‘Kazara Aşk’ın oyuncu kadrosuna daha önce aldığı ödüllerle adından söz ettiren Deniz Altan dahil oldu. Başarılı oyuncu Deniz Altan, dizide “Aslı” karakterini canlandıracak. Yediden yetmişe herkesi eğlendirecek senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayacak ‘Kazara Aşk’ın kadrosuna katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Deniz Altan; “Kazara Aşk, pandemi nedeniyle gülümsemeyi unuttuğumuz bir zamanda izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak” dedi.

BİR KAZAYLA DEĞİŞEN HAYATLAR

Başarılı ve genç oyunculardan Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynayacağı dizide, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak olan ‘Kazara Aşk’ın çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

‘Kazara Aşk’ sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star’da…

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