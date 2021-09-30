Artvinli Şimal ile Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan aşkının anlatıldığı Kazara Aşk dizisi 30 Eylül Perşembe akşamı 13. bölüm ile ekranlara veda ediyor. Dizinin 13. final bölümünde ise, Civan ile Şimal evlenmek için harekete geçse de önlerine engelle çıkıyor. İşte, Kazara Aşk neden final yapıyor? Kazara Aşk’ın son final bölümünde neler olacak? sorularının yanıtları…

KAZARA AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan Kazara Aşk dizisinin final haberi dizinin hayranlarını üzdü. Ancak dizinin neden final yaptığına ilişkin kanaldan ve dizinin yapımcısından bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, Kazara Aşk dizisinin istenilen reyting sonuçlarına ulaşamadığı için final yaptığı düşünülüyor.

KAZARA AŞK’IN SON FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Civan, Şimal'in de kendisine aşık olduğunu öğrenir ve önceden aldığı bütün kararları rafa kaldırır. Artık tek amacı Şimal'le evlenmektir. Civan, Şimal gerçekleri öğrenmeden onunla resmen evlenmek için bir plan yapar ancak Tahsin bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fakat Şimal'in Civan'dan boşanmak istememesi onun da elini kolunu bağlar ve Civan'ı en azından Şimal'e karşı dürüst olmaya ikna etmek için uğraşır. Civan, içten içe Tahsin’e hak verse bile, gerçekleri itiraf ettiği zaman Şimal'i tamamen kaybetmekten korkmaktadır. Bu nedenle Şimal'e her şeyi anlatmaya cesaret edemez. Hem Civan’a göre bu yalan mutlulukları için oynadığı son oyun olacaktır.

Şimal ise Civan'ın değiştiğine, yalanlarla dolu bir hayatı geride bırakacaklarına inanmaktadır ve kendini onunla mutlu bir gelecek hayaline kaptırmıştır. Fakat ne Şimal ne de Civan’ın, çok yakınlarında birinin Nazlı ile ilgili gerçeği öğrendiğinden haberi yoktur.