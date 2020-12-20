Türkiye 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına hazırlanan sergi ilgi çekiyor

'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına hazırlanan sergi ilgi çekiyor

Türkiye

'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına hazırlanan sergi ilgi çekiyor

İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında hazırlanan, “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” hat eserleri dijital sergisi, 31 Aralık’a kadar Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

20 Aralık 2020, Pazar 16:19 Son Güncelleme:
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15 Aralık Salı günü açılışı yapılan Kazasker Mustafa İzzet Efendi hat eserleri dijital sergisi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İletişim Başkanlığı tarafından 360 Kültür Sanat projesi kapsamında hazırlanan sergi, yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin ilgisini çekti. Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile; milli, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi, yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine ücretsiz olarak sunuyor.

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Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı ve eserleri üç boyutlu holografik görsellerle anlatılıyor

Kazasker Mustafa İzzet Efendi hat eserleri dijital sergisi, üç salondan oluşuyor. Birinci salonda, büyük hattat, usta neyzen, bestekâr, şair ve hanende olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı ve eserleri hayalet tül üzerine yansıtılan üç boyutlu holografik resimlerle anlatılıyor. İkinci salonda, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin ömrü boyunca yazdığı; 11 mushaf, 30’dan fazla enam, 250’den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka eserlerinden seçmeler yer alıyor. Bu eserler, klasik sergilerdeki alışılmış sunum tarzının dışına çıkılarak, özel projeksiyon teknolojisiyle L formundaki sergi duvarlarına video mapping yöntemi ile yansıtılıyor. Üçüncü salonda ise 19. yüzyıl hat sanatının ve musikisinin öncü isim olan Mustafa İzzet Efendi’nin çok yönlü hayatı kronolojik olarak anlatılıyor. 

Muhteşem hat eserleri eşsiz bestelerle bütünleşiyor

“Kazasker Mustafa İzzet Efendi” hat eserleri dijital sergisinde tüm mekân, Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ile renklenirken besteleri ile de farklı bir boyut kazanıyor. Üç boyutlu hologramla sunulan hat eserlerinin yanında, güfte ve bestesi Mustafa İzzet Efendi’ye ait, "Ey habîb-i kibriyâ vey matla-ı nûr-ı Hudâ" mısralarıyla başlayan hüzzam naat-ı şerif de sergi ziyaretçilerine müzik ziyafeti tattırıyor.

“Kazasker Mustafa İzzet Efendi” Dijital Sergisi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde 31 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. 

Tarih: 15 Aralık 2020 – 31 Aralık 2020

Saat: 10:00 – 16:00

Yer: Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi

İrtibat: Leyla Gök – 0535 788 76 74


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