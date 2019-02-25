Yılın belirli zamanlarında beyaza bürünen Kazdağları'nın Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan bazıları kar topu oynayarak bazıları da mangal yaparak günün tadını çıkardı.

Edremit’ten gelen Maruf Gündoğdu, hafta sonunu Kazdağları'nda değerlendirdiklerini söyledi.

Ailesiyle geldiği Kazdağları'nda güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Gündoğdu, "Ailemizle beraber karın keyfini çıkarıyoruz. Kendimizi burada çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Burada insanların doğayla, hayvanlarla, bitkilerle iç içe olması gerçekten insanların içini sıcacık ediyor bu soğuk havada." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR (AA)