Kazı Kazan kartları ile ikramiyeyi hemen kazan

Milli Piyango çatısı altındaki şans oyunlarından Kazı Kazan son dönem verdiği yüksek ikramiyelerle adından daha çok söz ettirmeye başladı. 5 liradan başlayan fiyatlarla satılan ve oyunseverlere ‘anında’ kazanma şansı veren Kazı Kazan oyunları yenilenen tasarımı ile yaklaşık 1,5 yıldır satışta. Eğlenceli oyun ritüelleri ve yüksek ikramiyeleri ile her yaştan oyunseverlerin gözdesi olan Kazı Kazan kartlarını yetkili Milli Piyango bayileri, gezici bayilerin yanı sıra çeşitli market ve perakende noktalarından temin etmek mümkün.

10'A KATLA İLE 500 BİN TL KAZANMA ŞANSI

ÖNCE TEK TEK TL SEMBOLLERİNİ KAZI

İlk olarak üstte ‘Kazanan Numaralar’ bölümü altında yer alan ‘TL’ sembolleri bölümünü kazı.

ARDINDAN TÜM YILDIZ SEMBOLLERİNİ KAZI

Daha sonra ‘Numaralar’ bölümü altında yer alan ‘Yıldız’ sembollerini de kazı.

NUMARALARI EŞLEŞTİR VE İKRAMİYE KAZAN

Kartın üst bölümünde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi birini, alt bölümdeki ‘Numaralar’dan herhangi biri ile eşleştirirsen ikramiye kazanıyorsun. Burada kazandığın miktar eşleşen numaranın altında yazan tutar kadar oluyor.

DİKKAT PARAYI KATLIYORSUN

‘Kazanan Yıldızların’ altında X2, X5, X10 sembollerini bulursan ikramiyeni katlarsın!.. Hesap basit;

X2 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 2 katını,

X5 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 5 katını,

X10 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 10 katını kazanıyor.

10 AYRI ŞANS VAR

Kazı Kazan “10’a Katla”da büyük ikramiye 500 bin TL.

Kazanmak için 10 ayrı şansın var.

BİR ÖRNEK

Diyelim ki ‘Kazanan Numaralar’ alanında kazıyıp bulduğunuz numara 14 olsun.

14’ü ‘Numaralar’ bölümünde bulup eşlersen altında yazan tutar kadar ikramiye sizin olur.

Kazıma alanında x2, x5 veya x10 sembollerinden birden fazla bulmanız durumunda ikramiye tutarlarının toplamını kazanırsınız.

MİLYONERLER KULÜBÜ 1 MİLYON TL KAZANDIRIYOR

Yeni Kazı Kazan kartları satışa çıktı. 1 milyon TL büyük ikramiye kazandıran ‘Milyonerler Kulübü’ 20 TL’lik kartları ile oyunseverlerin yeni gözdesi olacak. Bu oyunda kazanmak için üstte yer alan ‘Kazanan Numaralar’ ve alt bölümdeki ‘Numaralar’ı kazıyacaksın.

Üst bölümde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi birini alt bölümde yer alan ‘Numaralar’dan biriyle eşleştir. Eşleştirdiğin numaranın altında yazan miktar kadar ikramiyeyi kazan.

BİR BAKIŞTA KAZANDIRAN SEMBOLLER

‘Numaralar’ alanında ‘yıldız’ sembolünü bulursan 100 TL kazanıyorsun.

‘Numaralar’ alanında ‘at nalı’ sembolünü bulursan 200 TL kazanacaksın

‘Numaralar’ alanında ‘yonca’ sembolünü çıkarsa 500 TL kazanıyorsun

DİKKAT: ‘Numaralar’ alanında ‘külçe altın’ sembolünü bulursan karttaki tüm ikramiyeleri kazanıyorsun.

Kazanabileceğiniz ikramiye miktarları:

1.000.000 TL

10.000 TL

500 TL

200 TL

100 TL

40 TL

20 TL



