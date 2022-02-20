Kazı Kazan kuponunda çıkan parayı görünce havalara uçtu

Rıfat Umur'un işlettiği büfeden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı. Kuponu bayiye getiren kişi, Umur'a sarılarak teşekkür etti.

Rıfat Umur "Bu müşterimiz sürekli gelip, Kazı Kazan oynuyordu. Dün de geldi, Kazı Kazanı'nı aldı. Bir süre sonra içeriye gelerek, kendisine 500 bin lira çıktığını söyledi. Biz de parayı nereden alacağını söyledik. İkramiye çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şu ana kadar da gelen olmadı" dedi.

1 MİLYON TL KAZANDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazanmııştı. Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söylemişti. Çapar, “Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL’lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul’da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz” diye konuşmuştu.



