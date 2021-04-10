Kazı Kazan oyunlarından 'Süper 7' iki ayrı kentte yüzleri güldürdü

BOLU: İHTİYACI OLAN BİRİ 200 BİN TL KAZANDI

Bolu’da adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, Büyükcami Mahallesi’nde bulunan Milli Piyango bayisinden Kazı Kazan oyun kartlarından aldı. 20 lira karşılığında tanesi 5 lira olan “Süper 7”adlı oyun kartından 4 adet alan talihli, kartlardan birisiyle 200 bin liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. “Süper 7” oyun kartını kazıdığında ‘7’ rakamının karşısında 200 bin TL’lik ikramiyeyi gören talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde tahsil edeceği konusunda bilgi alan talihli, ödeme için yetkili banka şubesine yönlendirildi. Adını vermek istemeyen Bolulu vatandaş, daha sonra anlaşmalı bankadan biletinin karşılığı olan 200 bin TL’lik ikramiyeyi aldı.

BİZDEN SATILMASI BİZİ DE MUTLU EDER

Büyük ikramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Emre Eldemir, kazanan talihlinin gerçekten bu paraya ihtiyacı olan biri olduğunu ifade ederek, “Talihlimiz 4 tane Kazı Kazan aldı. 20 TL ödedi ve 1 tanesine 200 bin TL çıktı. Bu da bu Süper 7 oyunumuzdaki en büyük ikramiye. Bu oyunun talihlisinin bizim müessesemizden çıkması bize moral verdi. Biz yaklaşık 30 yıldır burada işletme sahibiyiz. Büyük ikramiyeleri daha önce de verdik. Şans dağıtmaya da devam ediyoruz. Talihlimiz oldukça sevinçli ve mutlu. Biz de onun adına onun kadar mutluyuz.” dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ, GİZLİLİĞİNE SAYGILIYIZ

Eldemir, talihlinin ismini açıklamak istememesine saygı duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Kendisi medyaya ya da bize isim ve fotoğraf vermek istemedi. Biz de bu hassasiyetine tabii ki saygı duyuyoruz. Ben şahsen de kendisini tanıyordum. Bolu zaten küçük bir yer herkes birbirini tanır. İnşallah yine böyle diğer müşterilerimize de kazandırmaya devam ederiz.”





ÇORUM: HEYECANDAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞTI

Çorum’da ismi açıklanmayan kişi, Hürriyet Meydanı Saat Kulesi bitişiğindeki Milli Piyango bayisinden Kazı Kazan oyunu oynadı. 10 TL karşılığında 2 adet Kazı Kazan kartı alan talihli, ‘Süper 7’ adlı oyundan büyük ikramiye kazandı. Bileti kazıdığında ‘7’ rakamının karşısında 200 bin TL’lik ikramiyeyi gören talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi.

30 YAŞLARINDA BİR ŞANSLI ADAM

İkramiyenin çıktığı bayi işletmecisi Rıfat Umur, “30 yaşlarında birisiydi. Koşarak heyecanla içeri girdi. ‘Tutturdum, tutturdum’ diye bağırdı. Baktık 200 bin TL kazanmış, sonra parayı nasıl alacağını kendisine de izah ettik. Çok heyecanlıydı, yerinde duramıyordu heyecandan biraz da ne yapacağını şaşırmış ve kıpır kıpırdı” dedi.