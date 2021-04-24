İstanbul Kağıthane Milli Piyango oyunları bayisi Umut Büfe'nin sahibi Umut Aslan;

2013’ten beri bayilik yapıyorum. Zaman zaman büyük ikramiyeler kazandırdık. Kazananların genelde kim olduğunu biz pek bilmeyiz. Çok büyük ikramiye kazandırdıklarımız da gidip bankadan tahsilatı yapmış oluyorlar zaten.

ÇEŞİTLİLİĞİN ARTMASI İYİ OLDU

Son dönemde yeni oyunlara ilgi arttı. Özellikle Kazı Kazan’ın yeni oyunları çok ilgi çekiyor. Oyunlara da hemen her ay neredeyse son dönemde bir yenisi ekleniyor. Bu oyun çeşitliliğinin çok olması bayiler için de sirkülasyon sağlıyor. Kazı Kazan’dan daha geçen hafta bin liralık ikramiyeleri anında ödeyerek satış döngüsü sağladık. Bu dönemde en çok Kazı Kazan Kartları ve Çılgın Sayısal Loto’ya ilgi var diyebilirim.

İKRAMİYELER YÜKSELDİ

Yenilenen oyunlarda ikramiyelerin de yükselmesi iyi bir düzenleme. Oyunseverler en azından daha dişe dokunur bir şeyler kazanmak istiyorlar. Şimdi 3 tutturan bile eskiye oranla daha tatminkar bir ikramiye kazanıyor. Buna karşın da 2 tutturanlar bir nevi Milli Piyango’daki amorti gibi kuponu yenileme şansı yakalıyor.