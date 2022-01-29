Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 20 yılı aşkın süredir Milli Piyango ve diğer şans oyunlarının satışını gezici bayi olarak yapan Ahmet Yıldız (65), Milli Piyango’nun son yılbaşı çekilişinde 12 milyon TL kazandıran bileti satmıştı. Yıldız, geçmişte de çeşitli büyük ikramiyeler satan bir bayi olmanın kendisine her zaman gurur verdiğini söyledi. Deneyimli bayi son dönemde Kazı Kazan oyununa ilginin çok arttığını söyledi. Ereğli’de yaşayan Ahmet Yıldız, şehir merkezinde açtığı tezgahı ile esnaflık yapıyor. İşinin çeşitli zorlukları olduğunu buna karşın insanların yıllardır kendisine güvendiği için tercih edildiğini ifade eden Yıldız, bu işi yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu.

EĞLENCESİ İLE ÖNE ÇIKTI

Ahmet Yıldız Kazı Kazan kartlarıyla ilgili şunları söyledi: “Kendim şans oyunlarını nadir denerim. Bazen devirler yüksek olduğunda kendimiz de oynarız ama ben işimin öncelikle şans dağıtmak olduğuna inanıyorum. Bu yılın dışında büyük ikramiye olarak geçmişte kazandırdıklarım oldu. Milli Piyango dışında son dönemde yapılan değişiklikleri ve yenilenen kartlar sayesinde Kazı Kazan oyunumuza ilgi bir hayli arttı. Çeşitli fiyatlarla satılan kartlar birer eğlenceli oyun haline geldi. Bu eğlencesi ile de öne çıkmaya başladı. İkramiyeleri de tatminkar. Ben de müşterilerim de Kazı Kazan’dan memnunuz.”

ÇÖP KUTUSUNDAN İKRAMİYE ÇIKARDIM

Ahmet Yıldız, mesleğinde dürüstlüğün çok önemli olduğunu anlattı. 20 yılda çok anı biriktirdiğini anlatan Yıldız, “Soğukta, yağmurlarda biraz zorluk yaşıyorum ancak buna rağmen işimi seviyorum. Bu işte dürüst çalışırsan kesinlikle isim yaparsın. Müşterilerimin beni tercih etmelerinin sebebi bana güvenmeleridir. Mesela vatandaş biletine bakmıştı. ‘Biletime ikramiye yok’ diyerek çöpe atmıştı. Ben onu çöp kutusundan çıkarttım ve buldum. Vatandaş parasını aldı” diye konuştu.

KUPONLARI KONTROL EDİN

Vatandaşların aldıkları kuponları özellikle de Kazı Kazan kartlarını dikkatlice kontrol etme tavsiyesinde bulunan Yıldız, şöyle dedi: “Bizim bazen yoğunluk nedeniyle herkese kontrol için destek olmamız mümkün olamıyor. Özellikle Kazı Kazan kartlarında bazen acele ile ikramiyeleri kaçırabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri önemli. Kartların üzerindeki QR kodunu okutarak da emin olmaları mümkün.”